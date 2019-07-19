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Espreso.tvСпортУ конкурента Зинченко в "Манчестер Сити" возникли большие проблемы

У конкурента Зинченко в "Манчестер Сити" возникли большие проблемы


фото: Evening Standard
Конкурент украинца Александра Зинченко за место на левом фланге обороны "Манчестер Сити" француз Бенжамен Мэнди из-за травмы пропустит начало нового сезона

Об этом сообщает The Telegraph.

25-летний французский футболист успешно перенес операцию на колене и пропустит начало нового сезона. Ожидается, что Мэнди вернется не раньше конца сентября. При этом в расположение команды игрок вернется в августе.

Мэнди перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Монако". С тех пор у француза возникали проблемы со здоровьем и дисциплиной. В прошлом сезоне из-за повреждения защитник принял участие лишь в 10 матчах английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 5 результативных передач. Во второй половине сезона его место в стартовом составе команды занял украинец Александр Зинченко.

 

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