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Espreso.tvСпортСвитолина приехала в Киев и показала фото с бойфрендом на Майдане Независимости

Свитолина приехала в Киев и показала фото с бойфрендом на Майдане Независимости


фото: xsport.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина привезла в Киев своего бойфренда - французского теннисиста Гаэля Монфиса

Свитолина выложила фото с Монфисом с Майдана Независимости в их совместном аккаунте в Instagram.

"Привет из Киева", - написала теннисистка, которая прибыла в украинскую столицу для участия в проекте экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pryvit from Kyiv

Публикация от GEMS (@gemslife)

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