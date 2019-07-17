Свитолина приехала в Киев и показала фото с бойфрендом на Майдане Независимости
17 июля, 2019, 11:51
Первая ракетка Украины Элина Свитолина привезла в Киев своего бойфренда - французского теннисиста Гаэля Монфиса
Свитолина выложила фото с Монфисом с Майдана Независимости в их совместном аккаунте в Instagram.
"Привет из Киева", - написала теннисистка, которая прибыла в украинскую столицу для участия в проекте экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.
- Напомним, 11 июля Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира.
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