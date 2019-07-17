Свитолина приехала в Киев и показала фото с бойфрендом на Майдане Независимости

17 июля, 2019, 11:51

Первая ракетка Украины Элина Свитолина привезла в Киев своего бойфренда - французского теннисиста Гаэля Монфиса

Свитолина выложила фото с Монфисом с Майдана Независимости в их совместном аккаунте в Instagram.

"Привет из Киева", - написала теннисистка, которая прибыла в украинскую столицу для участия в проекте экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.