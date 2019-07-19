СБУ расследует "мусорную блокаду" Львова - Садовый

19 июля, 2019, 15:10

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что СБУ начала расследование "мусорной блокады"

Об этом Андрей Садовый сказал в программе Право на власть.

"Я удивлен, но СБУ начала работать. Если это дело будет расследовано, то это будет большое уважение к общественности города и закону. Думаю, надо будет готовить очень много камер в украинских тюрьмах, потому что это была попытка создать экологическую катастрофу в городе", - сказал лидер партии "Самопомощь".

Так называемая "мусорная блокада" началась с поджога городской свалки в мае 2016 года и продолжалась более года.

Садовый напомнил, что "мусорная блокада" Львова происходила из-за того, что "администрация пятого президента Украины Петра Порошенко хотела получить в ручное управление парламентскую фракцию "Объединение "Самопомощь". Соответствующее соглашение, которое предлагали Садовому в администрации, он обнародовал в феврале этого года.

"В этом процессе было задействовано очень много людей, которые имели высокие должности, начиная от Петра Алексеевича до руководителей областных администраций, сотрудников СБУ, прокуратуры, полиции. Многие чиновники не действовали и просто наблюдали, как городу создают проблемы. И этим людям надо будет давать серьезные ответы", - заявил мэр Львова.

Во время рабочего визита во Львов 6 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать мусорную блокаду Львова.