Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против России
Об этом заявила избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает La Repubblica.
Урсула фон дер Ляйен напомнила о российской аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.
"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - отметила она.
"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковых новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - заявила фон дер Ляйен.
Напомним, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Она станет первой женщиной на посту председателя Европейской комиссии. Она вступит в должность в ноябре, когда закончатся полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жана-Клода Юнкера.
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