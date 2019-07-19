Малиновский результативно провел дебютный матч за "Аталанту"
19 июля, 2019, 09:18
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил мяч и отдал голевой пас в первом матче за новую команду
Об этом сообщает официальный сайт "Аталанты".
Малиновский вышел в стартовом составе на матч с "Брусапорто" из итальянской серии Д в рамках турнира Trophy Fra.mar - 9:0. 26-летний футболист на 10-й минуте отдал результативный пас на Эбрима Колли, который забил второй гол команды.
На 35-й минуте украинец реализовал 11-метровый удар, сделав счет 5:0. Это первый матч и гол хавбека в составе клуба из Бергамо.
В перерыве Малиновского поменяли, как и всех футболистов "Аталанты", которые сыграли в первой половине.
- 17 июля назвали зарплату украинского полузащитника Руслана Малиновского в "Аталанте".
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