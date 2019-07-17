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Espreso.tvСпортСтала известна зарплата Малиновского в итальянском клубе

Стала известна зарплата Малиновского в итальянском клубе


фото: krcgenk.be
Назвали зарплату украинского полузащитника Руслана Малиновского в "Аталанте"

Об этом сообщает Footboom.

Украинский новичок "Аталанты" Руслан Малиновский будет ежегодно зарабатывать в итальянском клубе минимум 1 млн евро. 26-летний украинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Сейчас больше Руслана зарабатывают только Алехандро Гомес - 1,6 млн евро и Дуван Сапата - 1,5 млн евро. 1 млн евро в год в "Аталанте" получают только Йосип Иличич и Марио Пашалич. Бергамская зарплата Руслана в 2,5 раза выше той, которую получал в "Генке", где его оклад составлял менее 400 тыс. евро в год.

Во время переговоров с "Сампдорией" представители Малиновского согласовали личный контракт футболиста, который предусматривал постепенное увеличение зарплаты в последующие сезоны. В "Аталанте" подобного поэтапного увеличения оклада не будет, но Руслан сможет неплохо заработать на бонусах. В частности, украинец может получить большие премиальные за каждую следующую квалификацию команды в Лиге чемпионов в годы действия контракта.

Также в соглашении Руслана с "Аталантой" прописаны бонусы за общее число проведенных матчей в стартовом составе. Если Малиновский сыграет с первых минут за "Аталанту" 50% игр, каждая следующая встреча (даже если футболист проведет на поле только минуту) будет оплачиваться в размере 5% от общей зарплаты игрока. Возможно, это правило не распространяется на Кубок Италии, но точно распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.

 

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