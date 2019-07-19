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Espreso.tvМирЛукашенко и Путин решили продолжить работу над развитием "союзного государства"

Лукашенко и Путин решили продолжить работу над развитием "союзного государства"

Президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко решили продолжать работать над развитием "союзного государства"

Об этом они заявили в ходе форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге, передает Радио Свобода.

По словам Путина, правительственная комиссия подготовила доклад о дальнейшем развитии "союзного государства". В первую очередь, речь идет о сфере безопасности, военном деле, оборонном комплексе и экономике.

В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции в начале декабря. Лукашенко считает, что граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не обсуждает с Россией объединение в одно государство.

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