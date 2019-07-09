Лукашенко: Беларусь не войдет в состав России
9 июля, 2019, 12:39
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не обсуждает с Россией объединения в одно государство
Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился не ломать договор о создании Союзного государства.
"Мы ответили на главный вопрос, который, знаете, подбрасывают со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему ", - заявил он.
- Ранее Лукашенко назвал дружбу с США одним из приоритетов внешней политики Беларуси.
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