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Espreso.tvМирЛукашенко: Беларусь не войдет в состав России

Лукашенко: Беларусь не войдет в состав России


фото: REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не обсуждает с Россией объединения в одно государство

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился не ломать договор о создании Союзного государства.

"Мы ответили на главный вопрос, который, знаете, подбрасывают со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему ", - заявил он.

  • Ранее Лукашенко назвал дружбу с США одним из приоритетов внешней политики Беларуси.
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