Лукашенко: Беларусь не войдет в состав России

9 июля, 2019, 12:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не обсуждает с Россией объединения в одно государство

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился не ломать договор о создании Союзного государства.

"Мы ответили на главный вопрос, который, знаете, подбрасывают со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему ", - заявил он.