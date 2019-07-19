Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро
Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает DW.
Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер отметила, что Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента".
Речь идет о британском производителе интегральных схем, компании Icera.
Как отмечается в сообщении ЕК, нарушение совершено в 2009-2011 годы.
В января 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 млн евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка. Сейчас Qualcomm контролирует около 90% рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.
- Напомним, также крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon стал объектом антимонопольного расследования Европейского союза в связи с использованием данных продавцов.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко