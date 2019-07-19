Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро

19 июля, 2019, 10:30

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 млн евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств

Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает DW.

Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер отметила, что Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента".

Речь идет о британском производителе интегральных схем, компании Icera.

Как отмечается в сообщении ЕК, нарушение совершено в 2009-2011 годы.

В января 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 млн евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка. Сейчас Qualcomm контролирует около 90% рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.