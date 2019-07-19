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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 млн евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств

Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает DW.

Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер отметила, что Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента".

Речь идет о британском производителе интегральных схем, компании Icera.

Как отмечается в сообщении ЕК, нарушение совершено в 2009-2011 годы.

В января 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 млн евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов на устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка. Сейчас Qualcomm контролирует около 90% рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.

 

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