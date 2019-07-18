Еврокомиссия начала расследование против Amazon: штраф может достичь $ 23 млрд

18 июля, 2019, 12:02

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon стал объектом антимонопольного расследования Европейского союза в связи с использованием данных продавцов

Об этом сообщает Reuters .

Еврокомиссия сообщила, что расследование сосредоточится на двух аспектах: стандартные соглашения Amazon с продавцами и использование данных при выборе победителей сегмента buy box, который позволяет покупателям добавлять товар от конкретного продавца непосредственно в свою корзину.

Европейская комиссия по сентябрь 2018 года собирала отзывы ритейлеров и производителей о двойной роли Amazon - как торговой площадки и конкурента. Продавцы жаловались на ущерб, который наносят копии продукции на Amazon.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер, которая может наложить штраф на компанию в размере до 10% от глобального оборота, назвала этот вопрос очень важным, поскольку все больше европейцев делают покупки онлайн.

С учетом того, что по данным Amazon выручка компании в 2018 году составила более $ 232 млрд, штрафные санкции могут достичь $ 23 млрд.

"Электронная торговля усилила конкуренцию в розничном секторе, привела к расширению выбора и более выгодных цен. Мы должны гарантировать, что большие онлайн-платформы не устранят эти преимущества поведением мешает конкуренции", - сказала Вестагер.

Компания Amazon сообщила, что будет в полной мере сотрудничать с расследованием ЕС. Ранее компания заключила соглашение с антимонопольным регулятором Германии, согласившись пересмотреть условия предоставления услуг сторонним торговцам.

По словам источников, Еврокомиссия столкнулась с трудностями при определении рынка, на котором работает Amazon, чтобы понять, кому именно мог быть нанесен конкурентный ущерб. Вопрос заключается в том, рассматривать Amazon как участника розничного рынка в целом или как компанию, занимающую собственную нишу, добавили они.