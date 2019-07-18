//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕврокомиссия начала расследование против Amazon: штраф может достичь $ 23 млрд

Еврокомиссия начала расследование против Amazon: штраф может достичь $ 23 млрд


фото: reuters
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon стал объектом антимонопольного расследования Европейского союза в связи с использованием данных продавцов

Об этом сообщает Reuters .

Еврокомиссия сообщила, что расследование сосредоточится на двух аспектах: стандартные соглашения Amazon с продавцами и использование данных при выборе победителей сегмента buy box, который позволяет покупателям добавлять товар от конкретного продавца непосредственно в свою корзину.

Европейская комиссия по сентябрь 2018 года собирала отзывы ритейлеров и производителей о двойной роли Amazon - как торговой площадки и конкурента. Продавцы жаловались на ущерб, который наносят копии продукции на Amazon.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер, которая может наложить штраф на компанию в размере до 10% от глобального оборота, назвала этот вопрос очень важным, поскольку все больше европейцев делают покупки онлайн.

С учетом того, что по данным Amazon выручка компании в 2018 году составила более $ 232 млрд, штрафные санкции могут достичь $ 23 млрд.

"Электронная торговля усилила конкуренцию в розничном секторе, привела к расширению выбора и более выгодных цен. Мы должны гарантировать, что большие онлайн-платформы не устранят эти преимущества поведением мешает конкуренции", - сказала Вестагер.

Компания Amazon сообщила, что будет в полной мере сотрудничать с расследованием ЕС. Ранее компания заключила соглашение с антимонопольным регулятором Германии, согласившись пересмотреть условия предоставления услуг сторонним торговцам.

По словам источников, Еврокомиссия столкнулась с трудностями при определении рынка, на котором работает Amazon, чтобы понять, кому именно мог быть нанесен конкурентный ущерб. Вопрос заключается в том, рассматривать Amazon как участника розничного рынка в целом или как компанию, занимающую собственную нишу, добавили они.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать