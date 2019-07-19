Более десяти британских министров готовятся уйти в отставку до премьерства Джонсона, - СМИ
"Более десятка министров готовятся уйти до момента, когда Борис Джонсон станет премьер-министром на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Ожидается, что министр финансов Филипп Геммонд уйдет в отставку вместе с министром юстиции Дэвидом Гауком и министром бизнеса Грегом Кларком.
Также взбунтовались и несколько младших министров, среди которых министр иностранных дел сэр Алан Дункан - бывший заместитель Бориса Джонсона и министр образования Энн Мильтон.
Отставка министров избавит премьера от возможности снять их с должностей как наиболее непримиримым оппонентов Brexit без соглашения.
Напомним, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в случае своей победы рассматривает вариант приостановить работу парламента в октябре, чтобы вывести страну из ЕС без его согласия.
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