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Espreso.tvМирБолее десяти британских министров готовятся уйти в отставку до премьерства Джонсона, - СМИ

Более десяти британских министров готовятся уйти в отставку до премьерства Джонсона, - СМИ


фото: REUTERS
Более десяти министров готовятся уйти в отставку на следующей неделе
Об этом сообщает The Sun.

"Более десятка министров готовятся уйти до момента, когда Борис Джонсон станет премьер-министром на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ожидается, что министр финансов Филипп Геммонд уйдет в отставку вместе с министром юстиции Дэвидом Гауком и министром бизнеса Грегом Кларком.

Также взбунтовались и несколько младших министров, среди которых министр иностранных дел сэр Алан Дункан - бывший заместитель Бориса Джонсона и министр образования Энн Мильтон.

Отставка министров избавит премьера от возможности снять их с должностей как наиболее непримиримым оппонентов Brexit без соглашения.

Напомним, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в случае своей победы рассматривает вариант приостановить работу парламента в октябре, чтобы вывести страну из ЕС без его согласия.

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