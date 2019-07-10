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Espreso.tvМирДжонсон не исключил приостановку работы парламента ради "жесткого" Brexit

Джонсон не исключил приостановку работы парламента ради "жесткого" Brexit


фото: REUTERS
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон не исключил вероятность приостановки работы британского парламента, чтобы вывести страну из ЕС без соглашения
Об этом сообщает DW.

"Я не собираюсь исключать никаких вариантов. Я считаю, что это было бы совершенно странно на этом этапе переговоров для Великобритании, опять же, ослаблять свои позиции", - заявил Джонсон вечером 9 июля во время теледебатов с действующим министром иностранных дел Джереми Хантом.

Кроме того, Джонсон отметил, что не ушел бы в отставку с поста премьер-министра Великобритании в случае отсрочки выхода страны из ЕС, который запланирован на 31 октября.

"Я не хочу поощрять ЕС провоцировать мою отставку", - отметил Джонсон. Он добавил, что считает важным "не допустить никаких обстоятельств, при которых нам не удастся выйти из Евросоюза 31 октября".

Джонсон ранее неоднократно пообещал, что выведет страну из ЕС до 31 октября, заявив, что от очередной отсрочки Brexit будет только вред.

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