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Espreso.tvОбществоБогдан просит Луценко арестовать все имущество Порошенко, - СМИ

Богдан просит Луценко арестовать все имущество Порошенко, - СМИ


фото: rbc
Украинское издание theБабель утверждает, что председатель Офиса президента Андрей Богдан звонил генеральному прокурору Юрию Луценко и просил арестовать все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом издание theБабель узнало от источника в ГПУ.

"Источник в высшем руководстве ГПУ рассказывает, что в последние несколько недель Андрей Богдан звонит Юрию Луценко и просит инициировать арест всего имущества Петра Порошенко, в частности - завода "Ленинская кузня"и телеканала "Прямой". Луценко отказывается, аргументируя это тем, что предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы "1+1", и он отказался", - пишет издание.

Сам генпрокурор в комментарии изданию рассказал об общении с Богданом, но не подтвердил и не опроверг информацию о просьбе арестовать имущество Порошенко.

"Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю "нет"? Бывает", - рассказал Луценко.

По данным источника издания, с просьбой об аресте активов Порошенко Богдан обращался еще и к заместителю генпрокурора по имени Сергей Кизь, которого Офис президента Украины рассматривал в качестве кандидата на должность генпрокурора. Однако Кизь отказался, после чего его кандидатуру отвергли.

Также на должность генпрокурора ОПГ рассматривает заместителя Богдана Руслана Рябошапку. В комментарии изданию по этому вопросу Рябошапка ответил: "Время покажет".

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