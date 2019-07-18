Иранским женщинам разрешили посещать матчи отбора ЧМ-2022

18 июля, 2019, 16:14

Федерация футбола Ирана позволила женщинам посещать отборочные матчи чемпионата мира-2022 и болеть за мужскую сборную

Об этом сообщает punchng.com .

18 июля представитель ФИФА сообщил, что глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж утвердительно ответил на запрос президента ФИФА Джанни Инфантино по данной проблеме. Однако для посещения женщинами стадионов также необходимо разрешение правительства Ирана, которое еще предстоит получить.

Женщинам в Иране было в значительной степени запрещено посещать стадионы с 1981 года. Ультраконсервативные священнослужители утверждают, что женщины не должны быть свидетелями безумного поведения фанатов-мужчин на трибунах.

В отборочном турнире ЧМ-2022 соперниками мужской сборной Ирана выступят команды Ирака, Бахрейна, Камбоджи и Гонконга. Победители групп, а также лучшие четыре команды из занявших вторые места (всего 12 команд) выйдут в третий раунд квалификации, а также в финальную часть Кубка Азии-2023.