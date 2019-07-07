Определился чемпион мира по футболу среди женщин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Встреча проходила на стадионе в Лионе (Франция).
Первый мяч в матче был забит сборной США на 61-й минуте. Автором результативного удара стала Меган Рапиноу, которая реализовала пенальти. На 69-й минуте американкам удалось укрепить свое преимущество благодаря голу Роуз Лавелль.
Таким образом, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве мира, проходившей в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.
Чемпиона мира по футболу
женщины
финал
США - Нидерланды 2:0
Голы: Рапино, 61 (пенальти), Лавелль, 69.
- FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 июля 2019 г.
Congrats, @USWNT ! #LaGrandeFinale | #USANED pic.twitter.com/YgrovxrBAa
- Напомним, в мае женская сборная Германии по футболу накануне чемпионата мира снялась в мотивационном ролике и высмеяла традиционные общественные предрассудки.
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