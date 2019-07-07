Определился чемпион мира по футболу среди женщин

7 июля, 2019, 21:03

Чемпионом мира по футболу среди женщин стала сборная США, которая в финальном матче победила команду Нидерландов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча проходила на стадионе в Лионе (Франция).

Первый мяч в матче был забит сборной США на 61-й минуте. Автором результативного удара стала Меган Рапиноу, которая реализовала пенальти. На 69-й минуте американкам удалось укрепить свое преимущество благодаря голу Роуз Лавелль.

Таким образом, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве мира, проходившей в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.

Чемпиона мира по футболу

женщины

финал

США - Нидерланды 2:0

Голы: Рапино, 61 (пенальти), Лавелль, 69.