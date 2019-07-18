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Espreso.tvОбществоВчера наконец сдвинули с места процесс освобождения пленных моряков, - Бессмертный

Вчера наконец сдвинули с места процесс освобождения пленных моряков, - Бессмертный


фото: pravda.ua
17 июля во время заседания ТКГ в Минске впервые после длительного периода сдвинулся с места процесс освобождения из плена РФ украинских моряков

Об этом сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Моряки находятся за рамками Минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, есть диалог между президентами Зеленским и Путиным. Украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - заявил Бессмертный.

Он также попросил не анонсировать день освобождения моряков, ведь только вчера этот процесс сдвинулся с места.

"Давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день. Это тяжелейший процесс. Его вчера наконец сдвинули с места. Украина вчера была готова начать эту процедуру, ведь есть граждане Украины, которые содержатся в РФ и наоборот. Одним указом выдается помилование и все - езжайте домой ", - пояснил политик.

 

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