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Espreso.tvОбществоВ России вновь оштрафовали Google

В России вновь оштрафовали Google

Российская организация по контролю за средствами массовой информации "Роскомнадзор" оштрафовала компанию Google на 11 тысяч долларов

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что поисковик оштрафовали за то, что он недостаточно тщательно фильтрует запрещенную в России информацию и продолжает выдавать около трети запрещенных ссылок.

5 июля "Роскомнадзор" составил протокол о Google за нарушения, предусматривают штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

По словам представителей ведомства, они проводили ранее разъяснительную работу с компанией.

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