В России вновь оштрафовали Google

18 июля, 2019, 21:08

Российская организация по контролю за средствами массовой информации "Роскомнадзор" оштрафовала компанию Google на 11 тысяч долларов

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что поисковик оштрафовали за то, что он недостаточно тщательно фильтрует запрещенную в России информацию и продолжает выдавать около трети запрещенных ссылок.

5 июля "Роскомнадзор" составил протокол о Google за нарушения, предусматривают штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

По словам представителей ведомства, они проводили ранее разъяснительную работу с компанией.