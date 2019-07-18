В России вновь оштрафовали Google
18 июля, 2019, 21:08
Российская организация по контролю за средствами массовой информации "Роскомнадзор" оштрафовала компанию Google на 11 тысяч долларов
Об этом сообщает Радио Свобода.
В ведомстве отметили, что поисковик оштрафовали за то, что он недостаточно тщательно фильтрует запрещенную в России информацию и продолжает выдавать около трети запрещенных ссылок.
5 июля "Роскомнадзор" составил протокол о Google за нарушения, предусматривают штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
По словам представителей ведомства, они проводили ранее разъяснительную работу с компанией.
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