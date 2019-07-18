//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Мексике убили футболиста из команды Марадоны

В Мексике убили футболиста из команды Марадоны


фото: infobae.com
В Мексике от ножевого ранения погиб футболист Мирша Эррера, который играл за бывшую команду Диего Марадоны - "Дорадос"

Об этом сообщает Infobae.

На 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в городе Кулиакан, куда он пришел после тренировки. Эррера получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь, констатировав смерть до приезда полицейских.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия - стал футболист жертвой заказного преступления или произошел бытовой конфликт, приведший к тяжелым последствиям.

Молодой игрок выступал на позиции левого защитника и провел в системе "Дорадос" пять лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать