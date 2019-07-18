В Мексике убили футболиста из команды Марадоны
18 июля, 2019, 10:52
В Мексике от ножевого ранения погиб футболист Мирша Эррера, который играл за бывшую команду Диего Марадоны - "Дорадос"
Об этом сообщает Infobae.
На 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в городе Кулиакан, куда он пришел после тренировки. Эррера получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь, констатировав смерть до приезда полицейских.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия - стал футболист жертвой заказного преступления или произошел бытовой конфликт, приведший к тяжелым последствиям.
Молодой игрок выступал на позиции левого защитника и провел в системе "Дорадос" пять лет.
- "Дорадос" с сентября 2018 года по июнь 2019 года возглавлял знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона .
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