В Мексике убили футболиста из команды Марадоны

18 июля, 2019, 10:52

В Мексике от ножевого ранения погиб футболист Мирша Эррера, который играл за бывшую команду Диего Марадоны - "Дорадос"

Об этом сообщает Infobae.

На 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в городе Кулиакан, куда он пришел после тренировки. Эррера получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь, констатировав смерть до приезда полицейских.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия - стал футболист жертвой заказного преступления или произошел бытовой конфликт, приведший к тяжелым последствиям.

Молодой игрок выступал на позиции левого защитника и провел в системе "Дорадос" пять лет.