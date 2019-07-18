В Киеве зафиксировали первый температурный антирекорд за лето
18 июля, 2019, 18:04
Температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которое с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже 20", - пояснили в пресс-службе.
По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8 и продолжает снижаться.
Впрочем с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20.
Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в день выборов.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко