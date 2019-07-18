В Киеве зафиксировали первый температурный антирекорд за лето

18 июля, 2019, 18:04

Температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которое с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже 20", - пояснили в пресс-службе.

По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8 и продолжает снижаться.

Впрочем с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20.

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