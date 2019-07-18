Синоптик рассказала, какой будет погода в день выборов

18 июля, 2019, 15:48

В Украину идет существенное повышение температуры, дожди наиболее вероятны в западных и северных областях

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозам, с южных широт идет существенное повышение температуры воздуха.

"Практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов, жара. Только северные побережья смогут отмахиваться от немилосердных градусов морской свежестью", - сообщила Диденко.

21 июля в южной части Украины, на Востоке и местами в Центре также будет жарко, +28 ... + 33 градуса, а на остальной территории - + 25 ... + 30 градусов.

Завтра, 19 июля, это температурное изменение будет еще раскручиваться.

В большинстве областей Украины предусматривается +24 ... + 28 градусов, на юге - + 26 ... + 30 градусов, в западной части местами - + 23 ... + 25 градусов.

Дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в западных и северных областях.

Юг, Восток, Центр побудут в сухой солнечной погоде.

В Киеве завтра, 19 июля, вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Потеплеет днем до + 24 ... + 26 градусов.

В течение субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице нагреется воздух до + 26 ... + 29 градусов.