В Харькове сообщили о заминировании 56 объектов

18 июля, 2019, 20:15

18 июля поступило анонимное сообщение о заминировании 56 объектов, полицейские эвакуируют граждан

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, поступили сообщения о закладке взрывчатки в пяти отелях, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и восьми медицинских учреждениях.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В ответ на участившиеся фейковые сообщение о минировании в Министерстве внутренних дел предложили увеличить срок уголовной ответственности.

"В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил представитель МВД Артем Шевченко.

По его словам, чаще всего сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины.

Заметим, что Уголовный кодекс Украины за «ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» предусматривает до шести лет лишения свободы.