В Харькове сообщили о заминировании 56 объектов
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В частности, поступили сообщения о закладке взрывчатки в пяти отелях, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и восьми медицинских учреждениях.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
В ответ на участившиеся фейковые сообщение о минировании в Министерстве внутренних дел предложили увеличить срок уголовной ответственности.
"В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил представитель МВД Артем Шевченко.
По его словам, чаще всего сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины.
Заметим, что Уголовный кодекс Украины за «ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» предусматривает до шести лет лишения свободы.
- Напомним, 18 июля в Киеве сообщили о заминировании родильных и жилых домов города.
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