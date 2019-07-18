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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании родильных и жилых домов города

В Киеве сообщили о заминировании родильных и жилых домов города


фото: 5.ua
Решается вопрос о возможной эвакуации

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Аноним сообщил о заминировании всех родильных, жилых домов, и ТРЦ в Киеве. Полиция обрабатывает полученную информацию. Решается вопрос о возможной эвакуации.

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