В Киеве сообщили о заминировании родильных и жилых домов города
18 июля, 2019, 16:24
Решается вопрос о возможной эвакуации
Об этом сообщают Стражи Еспресо.
Аноним сообщил о заминировании всех родильных, жилых домов, и ТРЦ в Киеве. Полиция обрабатывает полученную информацию. Решается вопрос о возможной эвакуации.
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