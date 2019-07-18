Украинские клубы не поддержали единый пул
18 июля, 2019, 15:00
Генеральный директор донецкого "Олимпика" Алексей Антонов рассказал, что клубы УПЛ не поддержали создание единого Телепула
Об этом сообщает Tribuna.com.
"Пула нет. 7 команд "за", другие - "против". Мы голосовали "за". А дальше будет так же, как и раньше. Произвол, как обычно. Не можем ли договориться, есть команды, которые с "плюсами" работают, есть те, кто хотят с телеканалом "Футбол". Никогда между собой не договорятся. Хотелось бы, но кого-то не удовлетворяет сумма, кого-то еще что-то. Ни позиции, есть старые "Заря", "Динамо", как обычно, "Десна" свою позицию имеет. У остальных команд своя позиция. "Колос" проголосовал "против", затем "за". Болтается все", - сказал Антонов.
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