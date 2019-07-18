У Путина прокомментировали идею Зеленского раздавать второе гражданство

18 июля, 2019, 15:22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые захотят получить украинский паспорт, все равно останутся гражданами РФ, потому что Москва не признает двойного гражданства

Об этом он сказал, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о предоставлении украинского гражданства как второго этническим украинцам, передает Интерфакс-Украина.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян может воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".

По его словам, Россия не признает второго гражданства, поэтому если россияне и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ со всеми правами и обязанностями.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины.