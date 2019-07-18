У Путина прокомментировали идею Зеленского раздавать второе гражданство
Об этом он сказал, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о предоставлении украинского гражданства как второго этническим украинцам, передает Интерфакс-Украина.
На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян может воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".
По его словам, Россия не признает второго гражданства, поэтому если россияне и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ со всеми правами и обязанностями.
Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины.
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