Столтенберг объяснил, могут ли Турцию исключить из НАТО
В то же время, по словам Столтенберга, российские системы невозможно интегрировать в единую систему ПВО НАТО.
"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - отметил он.
Столтенберг выразил обеспокоенность из-за исключения Турции из программы F-35 администрацией Дональда Трампа.
"Я обеспокоен последствиями этого решения, потому что это означает, что Турция не будет частью программы F-35", - сказал он.
"Это не хорошо, это плохо для всех нас", - добавил генсек.
Он добавил, что Турция остается частью противовоздушной обороны НАТО с точки зрения других возможностей - у страны есть самолеты и радиолокационные станции.
Накануне власти США заявили об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35.
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