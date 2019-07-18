Столтенберг объяснил, могут ли Турцию исключить из НАТО

18 июля, 2019, 11:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока ни одна из стран-членов альянса не поднимала вопрос об исключении Турции после ее покупки российских систем С-400

В то же время, по словам Столтенберга, российские системы невозможно интегрировать в единую систему ПВО НАТО.

"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - отметил он.

Столтенберг выразил обеспокоенность из-за исключения Турции из программы F-35 администрацией Дональда Трампа.

"Я обеспокоен последствиями этого решения, потому что это означает, что Турция не будет частью программы F-35", - сказал он.

"Это не хорошо, это плохо для всех нас", - добавил генсек.

Он добавил, что Турция остается частью противовоздушной обороны НАТО с точки зрения других возможностей - у страны есть самолеты и радиолокационные станции.

Накануне власти США заявили об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35.