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Espreso.tvСпортСтали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов


фото: Sportarena.com
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает FootBoom .

Во 2-м квалификационном раунде команда Сергея Реброва "Ференцварош" сыграет с мальтиской "Валлеттой".

Все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме" (Эстония)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "ХИК" (Финляндия)

"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)

"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)

"Виктория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Голландия) - "Базель" (Швейцария)

Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 23-го и 30 июля.

Украина в этом розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют в групповом турнире, а динамовцы начнут с 3-го квалификационного раунда.

  • 11 июля стало известно, что гол украинского полузащитника Александра Зубкова принес "Ференцварошу" Сергея Реброва победу над "Лудогорцем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

 

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