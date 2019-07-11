Дебютный гол украинца принес команде Реброва победу в Лиге чемпионов
11 июля, 2019, 08:33
Гол украинского полузащитника Александра Зубкова принес "Ференцварошу" Сергея Реброва победу над "Лудогорцем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов
Об этом сообщает "Трибуна" .
В составе венгерской команды с первых минут на поле вышли Александр Зубков, Даниил Игнатенко и Игорь Харатин. Командой руководит экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. Зубков на 65-й минуте забил победный гол.
Это первое результативное действие 22-летнего украинца в составе венгерского клуба.
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
10 июля
"Ференцварош" - "Лудогорец" 2: 1
Голы: 1: 0 - 6 Нген, 1: 1 - 31 Шверчок, 2: 1 - 65 Зубков.
- 10 июля стало известно, что экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины Сергея Стаховского.
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