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Espreso.tvСпортДебютный гол украинца принес команде Реброва победу в Лиге чемпионов

Дебютный гол украинца принес команде Реброва победу в Лиге чемпионов


фото: fradi.hu
Гол украинского полузащитника Александра Зубкова принес "Ференцварошу" Сергея Реброва победу над "Лудогорцем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна" .

В составе венгерской команды с первых минут на поле вышли Александр Зубков, Даниил Игнатенко и Игорь Харатин. Командой руководит экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. Зубков на 65-й минуте забил победный гол.

Это первое результативное действие 22-летнего украинца в составе венгерского клуба.

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

10 июля

"Ференцварош" - "Лудогорец" 2: 1

Голы: 1: 0 - 6 Нген, 1: 1 - 31 Шверчок, 2: 1 - 65 Зубков.

  • 10 июля стало известно, что экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом сына первой ракетки Украины Сергея Стаховского.

 

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