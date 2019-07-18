СБУ начала производство из-за карты Закарпатья в составе Венгрии

18 июля, 2019, 12:38

Служба безопасности Украины зарегистрировала производство по признакам посягательства на территориальную целостность Украины из-за появления на передовице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" изображения, в котором часть территории Украины принадлежит Венгрии

Об этом говорится в сообщении Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области в Facebook.

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Следственным отделом Управления СБУ в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по факту размещения на титульном листе периодического издания "Kárpátalja" изображение части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОВО №№ 68, 69 и 73), где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (т.н. Притисянский район) раскрашенные в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый), тем самым условно отделены от другой территории области.

"Учитывая то, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины ", - отмечают в СБУ.

По данному факту процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось в СБУ и Генпрокуратуру с просьбой инициировать производство относительно иллюстрации в газете "Карпаталия", которую выдает ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья", карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.