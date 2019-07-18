Россия предлагает свои истребители Турции вместо американских F-35
18 июля, 2019, 19:37
Москва готова продать свои истребители последней модели Турции после того, как США включили турецкую сторону по программе разработки истребителя пятого поколения
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider,
Глава государственной российской компании «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия хотела бы продать Су-35, если Анкара проявит интерес.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила об исключении Турции из программы F-35, поскольку она приобрела российские системы ПВО С-400.
- Накануне власти США заявили об отстранении Турции от программы по производству компонентов для американских истребителей F-35.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива