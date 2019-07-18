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Espreso.tvМирРоссия предлагает свои истребители Турции вместо американских F-35

Россия предлагает свои истребители Турции вместо американских F-35

Москва готова продать свои истребители последней модели Турции после того, как США включили турецкую сторону по программе разработки истребителя пятого поколения

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider,

Глава государственной российской компании «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия хотела бы продать Су-35, если Анкара проявит интерес.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об исключении Турции из программы F-35, поскольку она приобрела российские системы ПВО С-400.

 

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