Капитан "Аякса" выбрал между "Барселоной" и "Ювентусом"

17 июля, 2019, 11:33

Футболист голландского "Аякса" Маттейс де Лигт, на которого претендовала "Барселона", продолжит карьеру в "Ювентусе"

Об этом сообщает итальянский клуб в twitter.

Маттейс де Лигт 17 июля прибыл на медицинское освидетельствование в "Ювентус", после которого он заключит контракт с туринцами.

Ранее итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за 75 млн евро. Футболист станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии с зарплатой в 12 млн евро в год. Соглашение рассчитано на 5 лет.

19-летний Маттейс де Лигт является воспитанником "Аякса". В прошлом сезоне защитник сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года.