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Espreso.tvСпортКапитан "Аякса" выбрал между "Барселоной" и "Ювентусом"

Капитан "Аякса" выбрал между "Барселоной" и "Ювентусом"


фото: twitter
Футболист голландского "Аякса" Маттейс де Лигт, на которого претендовала "Барселона", продолжит карьеру в "Ювентусе"

Об этом сообщает итальянский клуб в twitter.

Маттейс де Лигт 17 июля прибыл на медицинское освидетельствование в "Ювентус", после которого он заключит контракт с туринцами.

Ранее итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за 75 млн евро. Футболист станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии с зарплатой в 12 млн евро в год. Соглашение рассчитано на 5 лет.

19-летний Маттейс де Лигт является воспитанником "Аякса". В прошлом сезоне защитник сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года.

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