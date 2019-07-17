Капитан "Аякса" выбрал между "Барселоной" и "Ювентусом"
17 июля, 2019, 11:33
Футболист голландского "Аякса" Маттейс де Лигт, на которого претендовала "Барселона", продолжит карьеру в "Ювентусе"
Об этом сообщает итальянский клуб в twitter.
Маттейс де Лигт 17 июля прибыл на медицинское освидетельствование в "Ювентус", после которого он заключит контракт с туринцами.
Ранее итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за 75 млн евро. Футболист станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии с зарплатой в 12 млн евро в год. Соглашение рассчитано на 5 лет.
19-летний Маттейс де Лигт является воспитанником "Аякса". В прошлом сезоне защитник сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года.
17 июля 2019
- 4 июля стало известно, что "Ювентус" работает над трансфером капитана "Аякса" Маттейса де Лигта и уже согласовал с футболистом личный контракт.
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