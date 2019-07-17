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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского

Экс-футболист "Динамо" хочет открыть в Лондоне академию имени Лобановского


фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача рассказал о желании открыть в Лондоне футбольную академию имени Валерия Лобановского

Об этом Балтача сказал в интервью журналу "Динамо Киев", сообщает официальный сайт "Динамо".

"Ищем инвестора. Считаю, что это интересная бизнес-идея. Минимальные вложения - от 10 млн фунтов. Покупается земля, строится отель. Фактически с спорткомплексом. С футбольными полями. В идеале - с бассейном. Стоимость проекта может быть разной: в зависимости от места расположение и архитектурного проекта. Может стоить и 30 млн фунтов. Там есть возможности для монетизации. Во-первых, стоимость земли и недвижимости в Лондоне ежегодно растет. То есть уже через два-три года проект будет стоить больше", - сказал Балтача.

 

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