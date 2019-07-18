Пожар на анимационной студии в Японии: не менее 26 погибших
Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, из-за пожара произошла серия взрывов. Еще пострадали 40 человек. Пожар возник в трехэтажном здании примерно в 10:30 по местному времени. Спасательные операции продолжаются.
"Мы пытаемся вывести нескольких жертв, оказавшихся в ловушке в трехэтажном доме, включая те, кто не может передвигаться самостоятельно", - сообщили спасатели.
В полиции установили, что в помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего произошло возгорание. Его задержали.
Добавим, KyoAni выпускает популярные аниме шоу. В социальных сетях поклонники компании выражают соболезнования и размещают фотографии своих любимых шоу KyoAni.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко