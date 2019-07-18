В Японии подожгли студию аниме Kyoto Animation, 13 погибших
18 июля, 2019, 09:58
В четверг утром, 18 июля, в помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего вспыхнул огонь
Об этом пишет BBC.
Мужчину задержали и госпитализировали с травами.
Очевидцы рассказали, как слышали громкий взрыв, после которого вспыхнуло пламя, которое быстро охватило здание.
По предварительной информации, 38 человек травмированы, по меньшей мере 13 погибли.
Выясняют, какое отношение подозреваемый мог иметь к анимационной компании.
no reason for this to happen Kyoto Animation pic.twitter.com/L56gG8Psug- Manny (@ l1ttlefantasy) 18 июля 2019 г.
kyoto animation studio was on fire pic.twitter.com/Juj2sXa9O3- (@hadixd) 18 июля 2019 г.
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