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Espreso.tvОбществоВ Японии подожгли студию аниме Kyoto Animation, 13 погибших

В Японии подожгли студию аниме Kyoto Animation, 13 погибших

В четверг утром, 18 июля, в помещение студии ворвался мужчина и бросил неизвестную жидкость, после чего вспыхнул огонь

Об этом пишет BBC.

Мужчину задержали и госпитализировали с травами.

Очевидцы рассказали, как слышали громкий взрыв, после которого вспыхнуло пламя, которое быстро охватило здание.

По предварительной информации, 38 человек травмированы, по меньшей мере 13 погибли.

Выясняют, какое отношение подозреваемый мог иметь к анимационной компании.

 

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