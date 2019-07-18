Поиски ребенка на Ровенщине: мальчика нашли погибшим

18 июля, 2019, 08:29

Мальчика, которого засыпало песком в карьере вблизи села Ясногорка Сарнинского района Ровенской области, нашли мертвым

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

"В 19:05 было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Ранее из-под песчаного завала достали мальчика 2009 года рождения, после чего отправили его в больницу.

Напомним, 17 июля возле с. Ясногорка в песчаном карьере глубиной около 5 метров произошел сдвиг песка, в результате чего засыпало двоих детей .