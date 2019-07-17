//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Ривненщине ищут ребенка, которого засыпало песком в карьере

На Ривненщине ищут ребенка, которого засыпало песком в карьере

17 июля двоих детей засыпало песком в карьере возле села Ясногорка Ривненской области. Одного ребенка нашли живым местные жители, поиски второго ребенка продолжаются до сих пор

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 июля в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего были засыпаны двое детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечены местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать