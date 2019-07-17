На Ривненщине ищут ребенка, которого засыпало песком в карьере

17 июля, 2019, 19:16

17 июля двоих детей засыпало песком в карьере возле села Ясногорка Ривненской области. Одного ребенка нашли живым местные жители, поиски второго ребенка продолжаются до сих пор

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 июля в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего были засыпаны двое детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечены местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.