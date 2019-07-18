Парубий ответил на упреки Зеленского по поводу "бездействия" Рады

18 июля, 2019, 18:48

Глава Верховной Рады Андрей Парубий ответил на упреки президента Владимира Зеленского о якобы бездействии парламента

Об этом Парубий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что спор между Зеленским и Парубием возник из-за желания президента созвать внеочередное заседание парламента. Глава ВР ответил, что такое заседание не предусмотрено регламентом.

"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 г. было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал Парубий.

По словам главы ВР, если Зеленский на самом деле хочет проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, то его Офис мог бы быстро привести текст письма в соответствие с требованиями закона.

"В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке", - добавил Парубий.