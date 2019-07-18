"Преступная бездеятельность": Зеленский отчитал Парубия за невозможность созвать внеочередную сессию Рады, пока продолжается действующая
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.
Вчера Андрей Парубий обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо в Верховную Раду в соответствии с требованиями закона", ведь созвать внеочередную сессию Верховной Рады, согласно законодательству, невозможно.
"Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины. Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - написал Парубий в Facebook.
Такой ответ возмутил Зеленского.
"Несколько удивлен я другим - Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства". Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента ", - написал президент.
Он акцентировал внимание на "почти двухмесячных каникулах до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва" и на том, что "один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн".
"Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал Зеленский.
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