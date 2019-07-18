Парламент Британии усложнил Джонсону проведение "жесткого" Brexit

18 июля, 2019, 18:12

Палата общин британского парламента поддержала поправку Бенна-Берта, которая затрудняет следующему премьер-министру реализацию Brexit без соглашения с Евросоюзом

Об этом сообщает Sky News .

Поправка должна помешать правительству Великобритании прекращать деятельность парламента, чтобы без его вмешательства выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем.

За поправку проголосовали 315 парламентариев, против - 274.

Напомним, что экс-глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром страны, Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.