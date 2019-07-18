Нацбанк существенно улучшил прогноз роста экономики Украины
Об этом сегодня на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.
Также Нацбанк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%.
"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут предоставлять инвестиции в основной капитал, что продолжат расти высокими темпами", - сказал он.
Согласно данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.
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