Правительство ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2019 году
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так, по данным ведомства, в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, в 2020 году - на 3%, в 2021 году - на 3,5%.
Также МЭРТ обновило прогноз по инфляции в Украине, которая, по данным ведомства, должен составить 8,7% по итогам 2019 и снизиться до 6% по итогам 2022 года.
Отметим, что прогноз роста ВВП, который предоставляет Минэкономики, берется за основу при расчетах бюджета. Так, в прошлом году для расчета бюджета на 2019, за основу взяли прогноз роста ВВП на 3%.
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Напомним, до этого Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики до 2021 года. По наихудшему сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%. Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.
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Нацбанк также ожидает замедления темпов экономического роста в год выборов. Согласно прогнозам регулятора , после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
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Европейский банк реконструкции и развития недавно ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года.
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