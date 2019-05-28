Правительство ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2019 году

28 мая, 2019, 14:44

Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году: до уровня 2,7% в год

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, по данным ведомства, в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, в 2020 году - на 3%, в 2021 году - на 3,5%.

Также МЭРТ обновило прогноз по инфляции в Украине, которая, по данным ведомства, должен составить 8,7% по итогам 2019 и снизиться до 6% по итогам 2022 года.

Отметим, что прогноз роста ВВП, который предоставляет Минэкономики, берется за основу при расчетах бюджета. Так, в прошлом году для расчета бюджета на 2019, за основу взяли прогноз роста ВВП на 3%.

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