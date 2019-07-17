Зеленский анонсировал сроки саммита "нормандской четверки"
17 июля, 2019, 20:37
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча "нормандской четверки" планируется через одну встречу советников
Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский на Youtube-канале Зе! Президент.
"Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - заявил Зеленский.
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