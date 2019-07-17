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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал сроки саммита "нормандской четверки"

Зеленский анонсировал сроки саммита "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча "нормандской четверки" планируется через одну встречу советников

Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский на Youtube-канале Зе! Президент.

"Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - заявил Зеленский.

 

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