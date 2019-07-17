Зеленский анонсировал сроки саммита "нормандской четверки"

17 июля, 2019, 20:37

Об этом сообщает глава государства Владимир Зеленский на Youtube-канале Зе! Президент.

"Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - заявил Зеленский.