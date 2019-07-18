Кремль: Освобождение Вышинского будет первым шагом для диалога с Украиной

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Песков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских моряков.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом (для диалога. - Ред.). В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - звявив Песков.