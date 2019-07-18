Кремль: Освобождение Вышинского будет первым шагом для диалога с Украиной
18 июля, 2019, 17:26
Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение пропагандиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога с Украиной
Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Песков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских моряков.
"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом (для диалога. - Ред.). В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - звявив Песков.
- Напомним, 3 июля суд над главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским перенесли на 15 июля .
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