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Espreso.tvМирКремль: Освобождение Вышинского будет первым шагом для диалога с Украиной

Кремль: Освобождение Вышинского будет первым шагом для диалога с Украиной


фото: REUTERS
Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение пропагандиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога с Украиной

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Песков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского освободить украинских моряков.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом (для диалога. - Ред.). В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - звявив Песков.

  • Напомним, 3 июля суд над главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским перенесли на 15 июля .
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