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Espreso.tvМирКонгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа


фото: reuters
Конгресс США сегодня на голосовании заблокировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что 332 конгрессмена проголосовали против рассмотрения резолюции, 95 за и один воздержался. Отмечается, что конгрессмены проголосовали за то, чтобы отложить рассмотрение импичмента, а не отказаться от него вовсе.

Трамп прокомментировал идею об импичменте как "самое смешное" дело, над которым ему приходилось работать.

"Импичмент вашего президента, который возглавлял крупнейший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, наибольшее снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно произойти с другим президентом Соединенных Штатов снова", - пишет Трамп.

Процедуру импичмента инициировал конгрессмен от Демократической партии Эл Грин. Причиной стали некорректные высказывания Трампа в Твиттере о представительницах Демократической партии. В них Трамп предложил "прогрессивным" (ультралевым - ред.) женщинам-демократам, которые плохо отзываются о Штатах, покинуть США и вернуться в свои "наиболее коррумпированные и неумелые" страны в мире. В частности он упомянул и спикерка палаты демократов Нэнси Пелоси. Тогда Палата представителей США проголосовала за резолюцию об официальном осуждении расистских высказываний Трампа.

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