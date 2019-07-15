Трамп: некоторым "прогрессивным" демократкам следует вернуться туда, откуда они родом

15 июля, 2019, 16:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым "прогрессивным" (так себя часто называют крайне левые, - ред.) представительницам Демократической партии следует вернуться в страны, откуда родом их семьи

У себя в Twitter Трамп обвинил представительниц демократов в том, что они рассказывают гражданам США, "самой большой и самой сильной" нации в мире, как нужно руководить правительством.

Он назвал правительства тех стран, откуда родом семьи женщин, "катастрофой, самыми худшими, самыми коррумпированными и недееспособными" в мире.

"Почему бы им не вернуться и не помочь восстановить полностью разрушенные и охваченные преступностью места, откуда они родом", - написал Трамп, добавив, что эти места "очень нуждаются" в помощи, и оттуда не выйдет уехать "достаточно быстро"

.... and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why do not they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2019 г.

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Он не назвал конкретных имен, однако СМИ считают, что речь идет о Александрии Окас-Кортес, предки которой родом из Пуэрто-Рико, Ильхан Омар, которая в детстве приехала в США из Сомали, и Рашиде Тлаиб, у которой палестинские корни. Все трое придерживаются крайне левых взглядов. При этом Окас-Кортес и Тлаиб родились в США.

Как сообщает DW, заместитель председателя Палаты представителей Бен Рэй Лухан, по происхождению латиноамериканец, в эфире телеканала Fox News обвинил Трампа в расизме.

А глава Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала заявления Трампа "ксенофобскими". По ее словам, цель высказываний президента США - всеми силами "расколоть нацию".