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Espreso.tvСпортКлуб из США показал, как больной раком мальчик сыграл против "Боруссии"

Клуб из США показал, как больной раком мальчик сыграл против "Боруссии"


фото: twitter
Американский футбольный клуб "Сиэтл Саундерс" выпустил в воротах на товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" больного раком 8-летнего мальчика

Об этом сообщает "Сиэтл Саундерс" в twitter.

В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойа, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и принял участие в розыгрыше мяча - после того как его партнеры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнеру. После этого мальчик был заменен и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.

Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 3: 1.

 

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