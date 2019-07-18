Клуб из США показал, как больной раком мальчик сыграл против "Боруссии"
18 июля, 2019, 17:30
Американский футбольный клуб "Сиэтл Саундерс" выпустил в воротах на товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" больного раком 8-летнего мальчика
Об этом сообщает "Сиэтл Саундерс" в twitter.
В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойа, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и принял участие в розыгрыше мяча - после того как его партнеры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнеру. После этого мальчик был заменен и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.
Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 3: 1.
What a debut. What a moment.- Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 18 июля 2019
Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!
SEA | BVB #SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко