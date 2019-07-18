Клуб из США показал, как больной раком мальчик сыграл против "Боруссии"

18 июля, 2019, 17:30

Американский футбольный клуб "Сиэтл Саундерс" выпустил в воротах на товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" больного раком 8-летнего мальчика

Об этом сообщает "Сиэтл Саундерс" в twitter.

В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойа, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и принял участие в розыгрыше мяча - после того как его партнеры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнеру. После этого мальчик был заменен и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.

Матч завершился победой "Боруссии" со счетом 3: 1.