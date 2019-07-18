Германия ожидает от РФ освобождения украинских военнопленных моряков
18 июля, 2019, 09:40
Страна ждет от России "конструктивного вклада"
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает российское информационное агентство "Интерфакс".
"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это предполагает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - заявил он.
Напомним, что 17 июля российский суд продлил арест всем украинским военнопленным морякам до 24 октября.
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