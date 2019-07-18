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Espreso.tvОбществоГермания ожидает от РФ освобождения украинских военнопленных моряков

Германия ожидает от РФ освобождения украинских военнопленных моряков


фото: ap
Страна ждет от России "конструктивного вклада"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает российское информационное агентство "Интерфакс".

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это предполагает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - заявил он.

Напомним, что 17 июля российский суд продлил арест всем украинским военнопленным морякам до 24 октября.

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