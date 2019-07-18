Футболист "Динамо" получил два предложения из Бундеслиги

18 июля, 2019, 12:37

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который со сборной Перу стал финалистом Кубка Америки, планирует в летнее трансферное окно вернуться в один из немецких клубов

Об этом футболист рассказал в интервью изданию La Republica.

"У меня действующий контракт с киевским "Динамо". В худшем случае, и я говорю это прямо, я буду должен вернуться в Украину. Честно говоря, я не чувствовал себя комфортно в Киеве из-за определенных проблем, с которыми столкнулась команда. Если возникнет интересный вариант, то я надеюсь поехать. Было бы хорошо, чтобы это была команда из Германии. Мой агент оценивает ситуацию, ведь у меня есть два предложения от немецких клубов. Детали перехода зависят от экономического соглашения между сторонами. Было бы неплохо вернуться в Бундеслигу: мне 30 лет, я знаю чемпионат и говорю на местном языке", - сказал Самбрано.

У футболиста есть опыт выступлений за "Шальке" и "Айнтрахт".