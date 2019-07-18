Через 2 месяца в НАПК будет новый глава, - Рябошапка

18 июля, 2019, 10:57

Через 2 месяца в Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появится новый глава

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, передает Еспресо.TV.

Он рассказал, что глава НАПК написал письмо, что он не придет на это заседание.

"Думаю, через 2 месяца будет новый глава НАПК. Во исполнение вашего поручения соответствующий законопроект уже разработан", - заявил Рябошапка.

Отметим, что с 17 января 2018 года НАПК возглавляет Александр Мангул.