Американский штурмовик сбросил снаряды над Флоридой из-за столкновения с птицей
3 июля, 2019, 15:37
В США штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II ВВС выпустил три учебных снаряда в небе над штатом Флорида после столкновения с птицей
Об этом сообщает портал Moody Air Force Base.
"Во время обычного учебного полета самолета A-10C Thunderbolt II, 23-й истребительной группы, судно столкнулось с птицами, что вызвало нечаянное выбрасывание трех снарядов BDU-33, небольшого невзрывного учебного снаряда", - говорится в сообщении.
Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129.
О пострадавших или разрушениях в результате инцидента информации нет.
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