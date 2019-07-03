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Espreso.tvМирАмериканский штурмовик сбросил снаряды над Флоридой из-за столкновения с птицей

Американский штурмовик сбросил снаряды над Флоридой из-за столкновения с птицей

В США штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II ВВС выпустил три учебных снаряда в небе над штатом Флорида после столкновения с птицей
Об этом сообщает портал Moody Air Force Base.

"Во время обычного учебного полета самолета A-10C Thunderbolt II, 23-й истребительной группы, судно столкнулось с птицами, что вызвало нечаянное выбрасывание трех снарядов BDU-33, небольшого невзрывного учебного снаряда", - говорится в сообщении.

Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129.

О пострадавших или разрушениях в результате инцидента информации нет.

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