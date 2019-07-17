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Espreso.tvОбществоВ Минрегионе предлагают сносить дома, если на это согласны 75% жителей

В Минрегионе предлагают сносить дома, если на это согласны 75% жителей


фото: dniprograd.org
В Минрегионе разработали законопроект, согласно которому для сноса дома достаточно согласия 75% жителей вместо 100% на данный момент, а коэффициент возмещения будут определять местные власти

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, проголосованный в 2006 году закон, регулирующий порядок сноса зданий, так и не заработал.

"Одними из ключевых проблем этого документа было обязательное решение 100% всех жителей дома о его сносе и то, что коэффициент возмещения за старое жилье составил 1,5 - то есть, при переезде в новый дом вам должны были дать квартиру на 50% больше, чем в старой "хрущевке". Это сейчас невозможно", - пояснил он.

В связи с этим в министерстве разработали новый законопроект.

"Теперь мы предлагаем местным советам самим определять коэффициент возмещения. Кроме того, предложили, чтобы для принятия решения о сносе было достаточно голосов 75% владельцев квартир. Но кроме этого, мы ввели обязательный ряд вопросов, которые защищают интересы людей. К примеру, очень важно, - сначала должен строиться пусковой дом, куда переселяются жители из 2-3 старых домов, и только после этого старые дома сносятся и на их месте строятся новые", - пояснил Парцхаладзе.

  • Напомним, Министерство регионального развития совместно с ДIПРОМIСТО разработало новый законопроект по реконструкции устаревших кварталов, который призван начать этот процесс на практике.
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